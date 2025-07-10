KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 20:29
her kadrolu olarak atanan aday memurluk yapıyor mu?

yani diyelim kadrolu bi yere atandık direkt. 1 yıl olarak aday memurluk yapacağız mı kesin? sonra bu aday memurluk için sınav falan oluyor diyorlar tam bilgim yok açıklayacak arkadaş var mı


F4ntomm
Şef
10 Temmuz 2025 21:05
1 sene değil.1 ile 2 sene arasında kanuna göre.yani en az 1 sene en fazla 2 sene aday memur olarak görev yapacaksınız.asil memurluk sınavı zor değil kurumdan soruları alırsınız zaten çocuk oyuncağı.
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