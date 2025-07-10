her kadrolu olarak atanan aday memurluk yapıyor mu?

1 sene değil.1 ile 2 sene arasında kanuna göre.yani en az 1 sene en fazla 2 sene aday memur olarak görev yapacaksınız.asil memurluk sınavı zor değil kurumdan soruları alırsınız zaten çocuk oyuncağı.

1 sene değil.1 ile 2 sene arasında kanuna göre.yani en az 1 sene en fazla 2 sene aday memur olarak görev yapacaksınız.asil memurluk sınavı zor değil kurumdan soruları alırsınız zaten çocuk oyuncağı.