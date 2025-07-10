Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2025 20:44
Müdür yardımcılığına başlamadan istifa etmek
Sayın müdürlerim, ilk defa yönetici görevlendirmesi ile bir ilçeden başka bir ilçeye müdür yardımcısı olarak atandım, ancak ne yazık ki bazı sebeplerden dolayı bu göreve başlamak istemiyorum. Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyim? Eski okulumdan ayrılış yapmayıp idareci olarak göreve başlamama durumum mümkün mü? Zorunlu olarak göreve başlamam gerekir mi, gerekiyorsa istifa dilekçesi vermem halinde dilekçemin red ihtimali var mıdır?

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