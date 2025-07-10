KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 20:51
Kpss lisans sürveyan alımı

selamlar, sürveyan alımına elektrik elektronik mühendisi başvuru yapabilir mi? nitelik kodunda elektrik öğretmeni olarak belirtmiş.

Formasyonum mevcut


yeşilrussel
Memur
10 Temmuz 2025 22:03

Hayır sadece öğretmen basvurabilir

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