Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2025 21:00
Büyükşehir ilçeler arası tayinde göreve başlama süresi

Merhaba. Mazerete bağlı il içi yer değiştirmede büyükşehir sınırları içerisindeki bir ilçeden yaklaşık 200 km uzaklıktaki başka bir ilçeye atamamız yapıldığında şu an çalıştığımız okuldan ilişik kesip yeni atandığımız okula aynı gün içerisinde başlamak zorunda mıyız? Belirttiğim gibi iki ilçe arasında yaklaşık 200 km var ve otobüsle gidip geleceğiz, otobüs saatleri de çok seyrek.

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