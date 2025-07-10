KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 21:09
Devlet malzeme ofisi mi? tcdd mi ?

Büro personeli olarak başvurmak istiyorum. Sizce hangisini tercih etmeliyim.(ankara)


F4ntomm
Şef
10 Temmuz 2025 21:20
Dmo ankaranın merkezinde var sadece.tcdd ye dikkat et taşra yazıyorsa ilçeye düşme durumun olabilir.bunun yanında ilerleyen yıllarda tayin düşünürsen dmo ankara dışında bir yerde yok.tcdd de 9-10 şehirde yerleşkesi olduğu için tayin açısından avantajlı. Kısaca ben tercih edecek olsam merkezde çalışacağıma emin olduktan sonra tcdd seçerdim.
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