Devlet malzeme ofisi mi? tcdd mi ?

Dmo ankaranın merkezinde var sadece.tcdd ye dikkat et taşra yazıyorsa ilçeye düşme durumun olabilir.bunun yanında ilerleyen yıllarda tayin düşünürsen dmo ankara dışında bir yerde yok.tcdd de 9-10 şehirde yerleşkesi olduğu için tayin açısından avantajlı. Kısaca ben tercih edecek olsam merkezde çalışacağıma emin olduktan sonra tcdd seçerdim.

Dmo ankaranın merkezinde var sadece.tcdd ye dikkat et taşra yazıyorsa ilçeye düşme durumun olabilir.bunun yanında ilerleyen yıllarda tayin düşünürsen dmo ankara dışında bir yerde yok.tcdd de 9-10 şehirde yerleşkesi olduğu için tayin açısından avantajlı. Kısaca ben tercih edecek olsam merkezde çalışacağıma emin olduktan sonra tcdd seçerdim.