KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 21:25
Ambar Memuru

Ambar Memurlarının aylık maaşı ne kadar ortalama ,Ek ödeneği var mı ?

Çok Yazılan Konular

33 Yaştan Sonra KPSS2025/1 Merkezi Alım Merkezi Alım İle 4001kit sözleşmeli personel 3+1 mi ?kpss b2026 Kpss BMakine Mühendisleri Platformu2025/1 avukat alım sayısıİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Platformu6225 bilgisayar işletmenliği kodu hakkında

Sözlük

güne bir söz bırak 1 Erzincan Tulum peyniri 3 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 14 Renjiro 11 az yakan çok kaçan araba 5 fazla iyi niyetli olmak 1 şu an çalan şarkı 7 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 kadınlar ne ister adlı soru 3 olmak istediğin yerde olmadığını hissetmek 2

Son Haberler

Bahçe sulama yüzünden tartıştığı komşusunu öldürdüAntalya'da uçuruma devrilen kamyondaki 2 kişi yaşamını yitirdiAnadolu Otoyolu Düzce kesiminde otobüs yangını: Yol ulaşıma kapandıBabasının kamyonetle geri manevra yaparken çarptığı çocuk öldüMSB Açıkladı: 12 Asker Nasıl Şehit Oldu?

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı