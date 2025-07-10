Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 22:20
İstanbul İçi Becayiş

Merhabalar Zabıta Memuru kadrosundayım İstanbul içi yer değişikliği yapmak isteyen varsa mesaj atabilir mi? Belediyelerde becayiş yok yazmayın karşılıklı anlaşıp başkanlardan muvafakat alacağız yani naklen karşılıklı geçiş yapacağız.

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