Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


10 Temmuz 2025 22:24
öba üzerinden alınan eğitimin yönetici atama ek-2 formunda kullanılması mümkün?

öba üzerinden alınan eğitimin yönetici atama ek-2 formunda kullanılması mükün mü? başvuruların bştmesini 3 gün daha var. şu an aldığım kurslar ne zaman hizmetiçi eğitim listesine yansır? ve sertifika görüntülenebilir. lütfen cevap


tonya61
Aday Memur
10 Temmuz 2025 22:29
Kullanılması mümkün,ben ilk atamada kullandım.Sisteme genelde pazartesi düşüyorlar.

baymystery
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 22:46

başvurular 14 ü ynai pazartesi sabahta yapılabilecek mi acaba?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ünvansız öğretmenlere yapılan haksızlıkÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)2025 Toplu Sözleşme Zam Miktarı Ne Olur1000 kişilik okula tecrübesiz idareci verilmesi.Bu sene il emri verilir mi?Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesiİl içi özür grubu listede açık okul yok. Aile yılında aileler ayrı kalacak.Yurtdışı çıkış izni gerçekten gerekli mi ?Proje okul davalarıİl dışı tayinini kazanırsam ilçe den gitmemi engelleyebilirler mi?

Sözlük

Bugün olanlar 1 sigara bırakma hattı 1 kadınlar ne ister adlı soru 3 hayatı sessize almak 1 salatalıkla güzelleşmeye çalışmak 1 Her fırsatta İngilizce bildiğini göstermeye çalışan kişi 1 en güzel şarkıların en güzel kısımları 2 olmak istediğin yerde olmadığını hissetmek 2 ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Öğretim elemanına üvey çocuğunun bakımı için aylıksız izin verilmesi11 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıHükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!Özel: Mecliste kanun teklifimiz var, yargılamaları TRT'den yayınlayınOtomobilin çarptığı genç kız öldü, sürücü aracı bırakıp kaçtı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı