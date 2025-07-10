Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


10 Temmuz 2025 22:27
TCDD Mühendis

TCDD İnş. Müh. kadrosuna başvuru yapmak istiyorum. Kurumun artıları eksileri yan hakları nelerdir ?

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