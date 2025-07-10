Lojman büro da çalışan arkadaşa ihtiyacım var

Gih memuruyum , şartlı tahsis olarak lojmanda oturuyorum, bugün bana sen kendi lojman dairenden çık , müdür tahsisli daireye geçeceksin diyor personel büro, benim daireye de başvuran polis bir arkadaş geçecekmiş , bilgisi olan var mı bu konuda

Gih memuruyum , şartlı tahsis olarak lojmanda oturuyorum, bugün bana sen kendi lojman dairenden çık , müdür tahsisli daireye geçeceksin diyor personel büro, benim daireye de başvuran polis bir arkadaş geçecekmiş , bilgisi olan var mı bu konuda