Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


10 Temmuz 2025 22:34
Lojman büro da çalışan arkadaşa ihtiyacım var
Gih memuruyum , şartlı tahsis olarak lojmanda oturuyorum, bugün bana sen kendi lojman dairenden çık , müdür tahsisli daireye geçeceksin diyor personel büro, benim daireye de başvuran polis bir arkadaş geçecekmiş , bilgisi olan var mı bu konuda

Yasin bambi
Aday Memur
10 Temmuz 2025 23:24
şartlı tahsis olarak ne demek açarmısn konuyu ve hangi il ?

Tayfur51
Aday Memur
10 Temmuz 2025 23:25
Kayseri Yahyalı ilçesi devrem , şartlı tahsisli verirler bana , şartlı tahsis ne bilmiyorum, ilk defa lojmanda oturuyorum, 9 ay oldu oturmaya başlayalı
Yasin bambi, 1 saat önce
şartlı tahsis olarak ne demek açarmısn konuyu ve hangi il ?

Memurhaps
Şube Müdürü
10 Temmuz 2025 23:29
kardeşim lojman birada çalışmıyorum ama şartlı tahsisli demek müdür bey geldiği zaman isterse lojmanı çıkacaksın demektir. yani şartlara bağlanmış

siempre11
Memur
10 Temmuz 2025 23:30

Şartlı tahsisin anlamı şudur. Eğer oturduğun daireye başka birisi oturmak için başvurursa çıkmak zorunda kalırsın. Sana neden tahsisli verdiler bu önemli. Gih memuruda polis lojmanın da puanı yeterliyse kalabiliyor 5 sene.

Tayfur51, 1 saat önce
Kayseri Yahyalı ilçesi devrem , şartlı tahsisli verirler bana , şartlı tahsis ne bilmiyorum, ilk defa lojmanda oturuyorum, 9 ay oldu oturmaya başlayalı

Tayfur51
Aday Memur
10 Temmuz 2025 23:32
devrem şey soracağım, şuan lojman için genel başvuru dönemi mı yoksa Aralık'ta mı olur, evet başvuran var ancak Aralık'ta değil mi genel başvuru , bana diyorlar ki sen bu daireden çok müdürün lojmanina geç yine aynı şekilde şartlı tahsisli olarak diye bende geçmek istemiyorum, yani böyle bir hakkı var mı emniyetin
siempre11, 1 saat önce

Şartlı tahsisin anlamı şudur. Eğer oturduğun daireye başka birisi oturmak için başvurursa çıkmak zorunda kalırsın. Sana neden tahsisli verdiler bu önemli. Gih memuruda polis lojmanın da puanı yeterliyse kalabiliyor 5 sene.

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunBugün İlk Kurul Toplanıyormuş- Başardık mıöğretmene zam polise yok İcralık polisler2025 banka promosyonuMazeret ataması 2025Polis sorunları ile alakali kurul toplaniyor bu akşamki Tweet etkinliği çok onemliCüneyt Özdemirmemurlar.net haber yapar mısın?Evet arkadaşlar yeni şerbetimiz hayırlı olsun . Eylül Ekim demişler isimleri verilsin istenmemis bla

Sözlük

günaydın sözlük 1 Anne klasikleri 1 Erzincan Tulum peyniri 3 Yemeği fazla kaçırmak 1 Çok ayıp 1 yarın bizimdir 1 sigara bırakma hattı 1 kadınlar ne ister adlı soru 3 Burhan Altıntop 2 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Öğretim elemanına üvey çocuğunun bakımı için aylıksız izin verilmesi11 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıHükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!Özel: Mecliste kanun teklifimiz var, yargılamaları TRT'den yayınlayınOtomobilin çarptığı genç kız öldü, sürücü aracı bırakıp kaçtı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı