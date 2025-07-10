KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 22:53
Kastamonu il ozel idare maden mühendisi alimi

Bugün açıklanan kılavuzda 1 kişilik kontenjan gorunior sıralamam 13 yazicak maden mühendisi var mı burayı


Aykun8788
Aday Memur
11 Temmuz 2025 00:28

Ve tayin olayı var mı detaylı bilgii verebilecek olan kimse var mi

Toplam 1 mesaj

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