Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


10 Temmuz 2025 23:08
Sağlık bakanlığı istifa sonrası atama

2025 yılında istifa sonrası atama yapılacak mı bir bilgisi olan var mı ? Temmuz ayındayız ama hala bir gelişme yok olur mu merak ediyorum?

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az yakan çok kaçan araba 5 ve aşk özür dilemeli bütün yalnızlardan 1 şaka yapmayı bilmeyen insan 2 Bugün olanlar 1 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 14 sebepsiz yere gülmek 1 benden sana yar olmaz. 1 en güzel şarkıların en güzel kısımları 2 fazla iyi niyetli olmak 1 Çok ayıp 1

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