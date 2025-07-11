Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2025 00:15
Danıştay karar verildi

27 Mayıs'ta incelemede yazmaya başladı. Geçen hafta aradım Danıştay 2, daireyi 12 Haziran'da karar verilmiş. Dosyanın uyapa düşmesini bekleyecekmişim. Tahmini ne zaman düşer UYAP a. Çok uzun bir süreç mi ?

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Danıştay incelemedeTakipsizlik sonrası ceza verilir mi?Öğretim mesleğinden çıkarma cezasıyla ilgili zamanaşımı kanunuYargıtay'da dosyası olanlarHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarDisiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan ÖğretmenlerGenel komutanlık müfettiş albay ifade alma süreci

Sözlük

sebepsiz yere gülmek 1 Burhan Altıntop 2 Şu sıralar en çok ihtiyaciniz olan şey 3 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 14 Renjiro 11 hiç makyaj yapmayan kızlar 1 fazla iyi niyetli olmak 1 kadınlar ne ister adlı soru 3 ülkece altın günü yapmak 3 Bugün olanlar 1

Son Haberler

Öğretim elemanına üvey çocuğunun bakımı için aylıksız izin verilmesi11 Temmuz 2025'ten önemli gündem başlıklarıHükümlülere Özel Rehabilitasyon Merkezleri Açılıyor!Özel: Mecliste kanun teklifimiz var, yargılamaları TRT'den yayınlayınOtomobilin çarptığı genç kız öldü, sürücü aracı bırakıp kaçtı

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı