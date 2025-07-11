Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2025 00:37
harcırah hakkında

arkadaşlar izmir bayraklıdan karşıyakaya ilk atama idareci olarak atanana birisi yolluk alır mı? pratikte komşu ilçeler ama teoride farklı bir yerleşim yeri .. kafa karıştırıcı bir durum


TürkDili&Edebiyatı
Daire Başkanı
11 Temmuz 2025 00:59

Alamaz hocam büyükşehirde yolluk yok


baymystery
Şube Müdürü
11 Temmuz 2025 01:55

https://www.memurlar.net/haber/465342/yeni-buyuksehirlerde-ilceden-ilceye-nakil-halinde-harcirah-ve-mehil-muddeti.html


baymystery
Şube Müdürü
11 Temmuz 2025 01:57

https://cdn.bartin.edu.tr/personel/ae8f57c8ad4254b5019c6fb31b079871/1_Bmc1nwq.pdf


Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
11 Temmuz 2025 02:24

Buyuksehirde ilçeler komşu değilse yolluk alırsınız.Nokta.

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