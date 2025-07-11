Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


11 Temmuz 2025 07:30
sağlık kurulu raporları kaç günde çıkıyor?

Atama için sağlık kurulu raporu istiyorlar. Son teslim tarihi biraz şüpheli internet sitesinde duyurunun yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde yani ayın 19?unda bana gönderilen beşgede ise belge ele ulaştığından 30 gün sonra yani ayın 23?ünde diyor. Ayın 16 sında randevum 19 una yetişir mi? Sadece akıl hastalığı olup olmadığına dair rapor istiyorlar. Zamanında yetişmezse ne oluyor, direk iptal mi atama.

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