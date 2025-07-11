Hocam öncelikle bilgileriniz için teşekkür ederim . Ben halihazırda şu an zaten bir kamu hastanesinde çalışıyorum amacım dört yıllık sosyal hizmet bölümünü bitirmek atanması için tekrar KPSS mi gerekiyor yani kurum içi bir sınav yok mudur?

Hocam öncelikle bilgileriniz için teşekkür ederim . Ben halihazırda şu an zaten bir kamu hastanesinde çalışıyorum amacım dört yıllık sosyal hizmet bölümünü bitirmek atanması için tekrar KPSS mi gerekiyor yani kurum içi bir sınav yok mudur?