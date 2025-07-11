Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 07:35
Sosyal Hizmet
aöften sosyal hizmet 4 yıllık okumayı düşünüyorum bu bölüm hakkında bilgisi olan var mı? hastanemde ünvan değişikliği sınavına girebilir miyim?

Sbushu
Aday Memur
11 Temmuz 2025 11:05

Ben sağlık bakanlığında sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyorum. Atanması biraz zordur kpss iyi hazırlanman gerekir. Çalışma şartları olarak da yüzde 70 hasta hakları biriminde görevlendirilirsin yeni başladığında daha sonra atanan arkadaşlar hasta haklarına geçer ve sen sosyal hizmet birimine geçersin. Hasta hakları biraz zordur sürekli hasta ve hasta yakınlarıyla muhatap olursun ve randevu alamadım sıra alamadım gibi işinle alakalı olmayan başvurularla her gün uğraşırsın.


tds2024
Aday Memur
11 Temmuz 2025 11:25
Hocam öncelikle bilgileriniz için teşekkür ederim . Ben halihazırda şu an zaten bir kamu hastanesinde çalışıyorum amacım dört yıllık sosyal hizmet bölümünü bitirmek atanması için tekrar KPSS mi gerekiyor yani kurum içi bir sınav yok mudur?
Toplam 2 mesaj

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