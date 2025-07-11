Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2025 09:12
33A Arş Gör 35. madde doktora

Merhabalar, kurumumda doktora programı yok 33a'lı araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Başka bir kuruma 35le görevlendirme almak istiyorum. Doktora programı kazandığım üniversiteyle kurumum arası gidiş geliş yapamayacağım kadar uzak. Aynı şehirde başka üniversiltelerde de doktora programları var ama kazandığım doktora programıyla seviye olarak çok fark var. Kurumum ve bölümüm 35'e hiç yanaşmayacaktır git-gel yap diyecekler her hafta gidiş geliş imkansız gibi geliyor. YÖK'le irtabata geçtim red verirlerse reddini al bize yolla dedi ama olur olmaz gibi bir şey demediler. YÖK'ten de red gelirse aynı şehirde doktora yapmak zorunda kalmaktan da çekiniyorum. Buna benzer bir süreç deneyim yaşayan var mı?


12345654321
Şef
11 Temmuz 2025 09:56
Kastamonu üniversitesi PDB 50d için bile şöyle bir ifade kullanmış. "Atandığı üniversite dışında lisansüstü eğitimine devam eden kişi, talebi halinde 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilebilmektedir. Bazı üniversitelerde, kişilerin bu talebini engellemeye yönelik uygulamalar olmaktadır. Ancak, YÖK'ün bu konuda kararı bulunduğu için kişinin YÖK'e şikayeti ya da yargı yoluna gitmesi halinde işlem lehine sonuçlanacaktır.". Sizin 33a'da haydi haydi lehinize sonuçlanır durum. YÖK'ün ilgili kararını bulabilir ve dilekçe ekine eklerseniz üniversiteniz reddedemez zaten. https://pdb.kastamonu.edu.tr/images/2023/Bilgilendirmeler/50-d%20Arastirma%20Gorevlileri%20Hakkinda.pdf

chatgpt123
11 Temmuz 2025 10:59

Teşekkür ederimi burada argüman 50D'lileri kapsıyor çünkü onların kadroları öğrenciliklerine bağlı seninki değil minvalinde konuşulabilir elbette ama bilemiyorum o kararı kurcalayacağım bulabilirsem ekleyeyim. Çok sağolun.

12345654321, 2 saat önce
Kastamonu üniversitesi PDB 50d için bile şöyle bir ifade kullanmış. "Atandığı üniversite dışında lisansüstü eğitimine devam eden kişi, talebi halinde 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilebilmektedir. Bazı üniversitelerde, kişilerin bu talebini engellemeye yönelik uygulamalar olmaktadır. Ancak, YÖK'ün bu konuda kararı bulunduğu için kişinin YÖK'e şikayeti ya da yargı yoluna gitmesi halinde işlem lehine sonuçlanacaktır.". Sizin 33a'da haydi haydi lehinize sonuçlanır durum. YÖK'ün ilgili kararını bulabilir ve dilekçe ekine eklerseniz üniversiteniz reddedemez zaten. https://pdb.kastamonu.edu.tr/images/2023/Bilgilendirmeler/50-d%20Arastirma%20Gorevlileri%20Hakkinda.pdf
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