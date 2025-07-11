33A Arş Gör 35. madde doktora

Kastamonu üniversitesi PDB 50d için bile şöyle bir ifade kullanmış. "Atandığı üniversite dışında lisansüstü eğitimine devam eden kişi, talebi halinde 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilebilmektedir. Bazı üniversitelerde, kişilerin bu talebini engellemeye yönelik uygulamalar olmaktadır. Ancak, YÖK'ün bu konuda kararı bulunduğu için kişinin YÖK'e şikayeti ya da yargı yoluna gitmesi halinde işlem lehine sonuçlanacaktır.". Sizin 33a'da haydi haydi lehinize sonuçlanır durum. YÖK'ün ilgili kararını bulabilir ve dilekçe ekine eklerseniz üniversiteniz reddedemez zaten. https://pdb.kastamonu.edu.tr/images/2023/Bilgilendirmeler/50-d%20Arastirma%20Gorevlileri%20Hakkinda.pdf

Kastamonu üniversitesi PDB 50d için bile şöyle bir ifade kullanmış. "Atandığı üniversite dışında lisansüstü eğitimine devam eden kişi, talebi halinde 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca görevlendirilebilmektedir. Bazı üniversitelerde, kişilerin bu talebini engellemeye yönelik uygulamalar olmaktadır. Ancak, YÖK'ün bu konuda kararı bulunduğu için kişinin YÖK'e şikayeti ya da yargı yoluna gitmesi halinde işlem lehine sonuçlanacaktır.". Sizin 33a'da haydi haydi lehinize sonuçlanır durum. YÖK'ün ilgili kararını bulabilir ve dilekçe ekine eklerseniz üniversiteniz reddedemez zaten. https://pdb.kastamonu.edu.tr/images/2023/Bilgilendirmeler/50-d%20Arastirma%20Gorevlileri%20Hakkinda.pdf