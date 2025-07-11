Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : Lanet


11 Temmuz 2025 10:41
TPAO MÜLAKAT 2025

Tpao 6 aydır mülakat sonuçlarını açıklamadı. Tpao ocak ayında şırnak ve batmanda yaptığı sözlü mülakat sınavı sonuçlarını hala açıklamadı. Tam 120 iş günü,190 gün, 6 ay ve hiçbir yerde gecikmenin sebebi bilinmiyor. Neden açıklanmıyor nasıl bir bahane olabilir ?

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