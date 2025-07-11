Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


11 Temmuz 2025 10:45
Aynı kurumda teknikerliğe atanma

Şuan TCDD de sözleşmeli memur olarak çalışıyorum. ÖSYM merkezi ataması ile tekrardan aynı kuruma tekniker olarak atamaya hak kazanmam halinde geçiş yapmam mümkün mü? Herhangi bir sıkıntı çıkar mı?

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