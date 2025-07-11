Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2025 10:53
Katipler Dibi gördü (Bakanlığımızın dikkatine)

Kıymetli ve köklü bir kurumda görev yapmaktayız. Çok şükür, bilhassa isteyerek girdik.

Ancak maddi ve manevi olarak personel "dibi görmüştür".

Zamlı bir katip maaşı 52 bin TL civarındadır.

Aylık ortalama kreş/dershane ücretleri 25 bin TL, ortalama kiralar 30 bin TL, ortalama bir dolap alışverişi 10 bin TL'dir.

Ben eşi çalışmayan, kirada oturan bir katibim (teşkilatın en az %70'i gibi). Buraya ajitasyon için gelmedim.

Polis maaşları 70 bine yaklaştı ve geçinemediği için haklı olarak seyyanen zam istiyorlar.

50 bin alan bir katip nasıl geçinsin ve ailesini nasıl geçindirsin?

Yoksulluk sınırının 81.734 lira olduğu bir ülkede, bu para ile nasıl hayatta kalsın?

Bunu da geçtim, günlerdir onlarca konu açılıyor.

Katipler iş yükü ve stres sebebiyle şoförlük, mübaşirlik, koruma kadrolarına geçmek istiyor.

Katip ki, hakimin dahi yapması gereken işi yaparak teşkilatın bütün yükünü sırtlıyor. Bir tane mutlu insan yok. Ev, araba almayı geçtim, maaşı aldıktan birkaç gün sonra herkes eksi bakiyelerde.

Personel Genel Müdürlüğü'nün tek gündemi, maddi ve manevi anlamda dibe vurmuş personeli kalkındırmak olmalıdır. Yoksulluk sınırının neredeyse yarısına, açlık sınırının dibindeki bir rakama çalışıp; ülkedeki en kritik ve mahrem işleri, en yoğun şekilde icra ediyoruz. Bu ortamda akıl sağlığını koruyabilmek çok zor. Çocuklarımıza ve ailemize bir gelecek sunabilmek ise imkansız.

Adalet Bakanlığı personeli; kritik ve hassas işler icra etmektedir. Ayrıca ülkemizdeki uzak ara en yoğun çalışan kamu personelidir. "Adalet Hizmetleri Sınıfı" ve Uzman Katiplik ACELE EDİLMEK SURETİYLE hayata geçirilmelidir. Bakanlık artık bu konuda inisiyatif almalı, agresif adımlar atmalıdır.


Memur bayan
Aday Memur
11 Temmuz 2025 11:07

yazdıklarınıza katılıyorum bizim de teşvik ve ek ödeme almamız lazım sağlıkçılar gibi


Memur bayan
Aday Memur
11 Temmuz 2025 11:08

adalet hizmetleri bir an önce gelmeli bizim de teşvik, ek ödeme almamız gerekior


turcinsaniant
Aday Memur
11 Temmuz 2025 11:09

başından sonuna kadar doğru bir yazı


Cano011
Aday Memur
11 Temmuz 2025 11:22

Çok güzel anlatmışsınız, elinize ,dilinize sağlık


katip1988
Daire Başkanı
11 Temmuz 2025 11:34

maalesef çözüm yok hocam. istifa, ücretsiz izin, kurum değişikliği vs alternatiflere yönelmek lazim

Toplam 5 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlikİcra dosyası bulunan memurVakıfbank promosyon güncellemesiZabıt katipliğinden mübaşirliğe veya şoförlüğe vb geçiş3600 gösterge, 1 derece kadro, sendika hakkı. silah hakkı istiyoruzMaaş hesabı iban değişikliğiYaşadığınız en kötü mobbing neydi?Katipler Dibi gördü (Bakanlığımızın dikkatine)Sendikalar ne işe yarar2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek Başlık

Sözlük

olmak istediğin yerde olmadığını hissetmek 2 Yemeği fazla kaçırmak 1 benden sana yar olmaz. 2 ünik 1 şaka yapmayı bilmeyen insan 2 az yakan çok kaçan araba 4 nihat genç 1 hayatı sessize almak 1 Anne klasikleri 1 şu an çalan şarkı 7

Son Haberler

POS Cihazı Kullanımında Yeni Zorunluluklar GeliyorFETÖ Üyesi Bitlis İstihbarat Müdürü İstanbul'da YakalandıÖdemeler dengesi verileri açıklandıErdoğan'dan Yiğit Bulut için başsağlığı mesajıİBB Yolsuzluk Soruşturmasında 10 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı