Katipler Dibi gördü (Bakanlığımızın dikkatine)

Kıymetli ve köklü bir kurumda görev yapmaktayız. Çok şükür, bilhassa isteyerek girdik.

Ancak maddi ve manevi olarak personel "dibi görmüştür".

Zamlı bir katip maaşı 52 bin TL civarındadır.

Aylık ortalama kreş/dershane ücretleri 25 bin TL, ortalama kiralar 30 bin TL, ortalama bir dolap alışverişi 10 bin TL'dir.

Ben eşi çalışmayan, kirada oturan bir katibim (teşkilatın en az %70'i gibi). Buraya ajitasyon için gelmedim.

Polis maaşları 70 bine yaklaştı ve geçinemediği için haklı olarak seyyanen zam istiyorlar.

50 bin alan bir katip nasıl geçinsin ve ailesini nasıl geçindirsin?

Yoksulluk sınırının 81.734 lira olduğu bir ülkede, bu para ile nasıl hayatta kalsın?

Bunu da geçtim, günlerdir onlarca konu açılıyor.

Katipler iş yükü ve stres sebebiyle şoförlük, mübaşirlik, koruma kadrolarına geçmek istiyor.

Katip ki, hakimin dahi yapması gereken işi yaparak teşkilatın bütün yükünü sırtlıyor. Bir tane mutlu insan yok. Ev, araba almayı geçtim, maaşı aldıktan birkaç gün sonra herkes eksi bakiyelerde.

Personel Genel Müdürlüğü'nün tek gündemi, maddi ve manevi anlamda dibe vurmuş personeli kalkındırmak olmalıdır. Yoksulluk sınırının neredeyse yarısına, açlık sınırının dibindeki bir rakama çalışıp; ülkedeki en kritik ve mahrem işleri, en yoğun şekilde icra ediyoruz. Bu ortamda akıl sağlığını koruyabilmek çok zor. Çocuklarımıza ve ailemize bir gelecek sunabilmek ise imkansız.

Adalet Bakanlığı personeli; kritik ve hassas işler icra etmektedir. Ayrıca ülkemizdeki uzak ara en yoğun çalışan kamu personelidir. "Adalet Hizmetleri Sınıfı" ve Uzman Katiplik ACELE EDİLMEK SURETİYLE hayata geçirilmelidir. Bakanlık artık bu konuda inisiyatif almalı, agresif adımlar atmalıdır.