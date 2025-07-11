KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 10:57
3001 Kodu ile Hizmetli kadrosuna atanırsam "Adalet Bakanlığı" alımlarına başvurma hakkım oluyor mu?

Konu başlığında sorduğum gibi engel oluyor mu bilen var mı?

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