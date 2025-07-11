40 yıl hizmet süresi olanın emekli maaşı 40500

Zamanında onlardan kesilen dayı dediklerin senin kesilen sgk piriminden 3 kat fazladır. O primler 25 yıl için yaklaşık güncel değeri 2.5 milyon TL. Bu paranın aylık emeklilik fonu vs de getirisi veya Oyak da 150 bin tl vardır. Birileri lastik donla dolaşırken o dayı dediklerin kurşuna kafa atıyordu. Ben polis olarak ilçede kaymakam dan fazla para alıyordum terör vs zırhlı ücreti ile... Siz Cüneyt abinize mesaj atmaya devam bakalım birşey çıkacak mı.

Senin şuan aldığın maaşın değerinin üç katını alıyordu polis... ondan kesilen prim ile senin ki bir değil koçum.

Siz kendinizi kamu güvenlikleri ile kıyaslasanız bile yetişemiyorsunuz. Taşerondan geçme olanlar.

Ben 25 yıl terör şartlarında çalıştım. Benim şu an emekli maaşım en az 55 bin olması lazım kesilen primlere göre. Parti babasının cebinden vermiyor.

Dayıların anlayacağın 20 kağıdını kesip başka yerde kullanıyorlar...