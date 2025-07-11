Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


11 Temmuz 2025 11:19
40 yıl hizmet süresi olanın emekli maaşı 40500

Yıpranmayla birlikte 40 yıl hizmet süresi olanın 40500 lira emekli maaşı 1.6 milyon tazminatı olmuş. 70-80 arası nesil en şanslı nesil gerçekten


Yigido155
Aday Memur
11 Temmuz 2025 11:40

Bu meslekte 40 yıl çalışan emekli olursa zaten çok maaş alamaz polisin ölüm yaşı çalışma şartları belli sen yaşarken maaşını düşün yaşlı hasta olunca değil


timci
Şube Müdürü
11 Temmuz 2025 11:46

O senin dediğini yüzde üç geçmez,burda milleti yanıltma.emeklilerin büyük bir kısmı lise mezunu ve şu an aldığımız 23 ,24 civarında.çoğumuuz 3600 de alamadı.bence bu teşkilatın en şanslı ları 2000 li yıllardan sonra bugün kadar mesleğe girenler şanslı.bir kere askerliktan muaf oldunuz,ana kucağından polis okuluna gelenler şanslı,ben 18 ay askerliğimin 15 ayı Hakkari Şemdinli'de terörün en yoğun olduğu zamanlarda geçirdim.ve benim olduğum sürede bağlı bulunduğum komando taburu 100 e yakın şehit verdik,ben de yaralandım.ve o zaman ki komutanlarımızın söylediğine göre Kuzey Iraka giren ikinci tabur bizim taburdu.ve iki ay gün kaldık.ve askerliğim sayesinde polis olmam kolay oldu onu inkar edemem.ve meslekte üç şark yaptım,Siirt,şırnak,Hakkari o da çalıstığım şubeden dolayı.şu an meslek en rahat ve kolay zamanda.herkeze hayırlı görevler


reis73
Daire Başkanı
11 Temmuz 2025 11:58

Bu yeni memurlar önce şu üslubunu düzeltse dayı kelimesi genelde sokakta ipsiz sapsızların kullandığı kelime biz hiçbir zaman bizden büyük ailemize dayı vs kelimeler kullanmadık. Lütfen saygı çerçevesi içerisinde yorumlarımızı yapalım dikkat edelim. Dayı kelimesi yerine şeflerimiz ağabeylerimiz eski memurlar kullanabilirsin mesela teşkilat gitgide özünden çıkmakta


mhtm.15
Memur
11 Temmuz 2025 12:04

Zamanında onlardan kesilen dayı dediklerin senin kesilen sgk piriminden 3 kat fazladır. O primler 25 yıl için yaklaşık güncel değeri 2.5 milyon TL. Bu paranın aylık emeklilik fonu vs de getirisi veya Oyak da 150 bin tl vardır. Birileri lastik donla dolaşırken o dayı dediklerin kurşuna kafa atıyordu. Ben polis olarak ilçede kaymakam dan fazla para alıyordum terör vs zırhlı ücreti ile... Siz Cüneyt abinize mesaj atmaya devam bakalım birşey çıkacak mı.

Senin şuan aldığın maaşın değerinin üç katını alıyordu polis... ondan kesilen prim ile senin ki bir değil koçum.

Siz kendinizi kamu güvenlikleri ile kıyaslasanız bile yetişemiyorsunuz. Taşerondan geçme olanlar.

Ben 25 yıl terör şartlarında çalıştım. Benim şu an emekli maaşım en az 55 bin olması lazım kesilen primlere göre. Parti babasının cebinden vermiyor.

Dayıların anlayacağın 20 kağıdını kesip başka yerde kullanıyorlar...


mhtm.15
Memur
11 Temmuz 2025 12:21

Ben polis emeklisi olarak ayda kesilen primlerime göre son güncel değeri aylık 20 bin tl. 3 yıldır bu para benden kesiliyor. Ben bunu Cimer de yazdım. Bayrak direğinin olduğu yerde namluların karşısında uzun namlulu suikast silahı ile hedef olunabilecek bölgede çalıştım. Hatta polis emeklisine 2006 yılında verilmiş olan yüz tl ekstra ücret şuan da yüz tl olarak devam ediyor... Ve kesilen primlere göre maaşımı verin. Kimseden lutüf veya ekstra bir şey istemiyorum dedim. Sgk kurullarda değerlendirilecek yazmış. Ha bu arada biz dragon ile ilçe içinde evimize gidip geliyorduk. 17 saati aşan mesaailerimiz oluyordu. Yağmur gibi mermi sesini de tanırım...

Algı vs ile insanları yönlendirme işi yanlış...

Bak aklı evvel sana şunu da söyleyeyim Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde emekli doktorlara bir iyileştirme yapıldı onların emekli maaşı kısmen düzeldi

Yüksek yargı ve Mülki İdare Amirlerinin de maaşları ve emekli maaşı düzeldi.

Senin başında ki il emniyet müdürünün emekli maaşına memurlar.net robot dan bi bak bakayım...

Emekli maaş işi kimse babasının parasını dağılmıyor. Kök maaş işi bir gerizekalının buluşu. Emekli maaş bir sosyal yardım değildir.

Zamanın da yaptığın iş ve mesleğin devlet nazarında senin ödediğin bedel hem zeka hem beden olarak karşılığı olan maaşından kesilen prime göre belirlenir.


Redsf18
Aday Memur
11 Temmuz 2025 13:19

Meslekte şahit olmasak haklısınız diyeceğim de değilsiniz &#128522;


pusulapolis6
Memur
11 Temmuz 2025 13:51

2006 dan beri emeklilikte ek olarak verilen 100 tl nin günümüz şartlarına göre güncellenmesi gerek. İlk çıktığında belki bir anlam ifade ediyordur ama artık bir paket sigara parası olmuş. Eğer güncellenirse emekli abi ve ablalar için bir nebze teselli olur


Murat kartal 0155
Aday Memur
11 Temmuz 2025 14:11
dayı nedir anlamadık teşkilata saygıyı bitirdiniz bey kelimesi ne oldu hanımefendi ben laubali hareketler

mhtm.15
Memur
11 Temmuz 2025 15:12

40 yıl çalışan polis muhtemel lise mezunu olacak ve 3. dereceden aşağı düşmeyecek emekli maaşı da 29 bin gözüküyor. Yukarıda ki 40 bin bilgisi yanlış.

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