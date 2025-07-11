40 yıl hizmet süresi olanın emekli maaşı 40500

Ben polis emeklisi olarak ayda kesilen primlerime göre son güncel değeri aylık 20 bin tl. 3 yıldır bu para benden kesiliyor. Ben bunu Cimer de yazdım. Bayrak direğinin olduğu yerde namluların karşısında uzun namlulu suikast silahı ile hedef olunabilecek bölgede çalıştım. Hatta polis emeklisine 2006 yılında verilmiş olan yüz tl ekstra ücret şuan da yüz tl olarak devam ediyor... Ve kesilen primlere göre maaşımı verin. Kimseden lutüf veya ekstra bir şey istemiyorum dedim. Sgk kurullarda değerlendirilecek yazmış. Ha bu arada biz dragon ile ilçe içinde evimize gidip geliyorduk. 17 saati aşan mesaailerimiz oluyordu. Yağmur gibi mermi sesini de tanırım...
Algı vs ile insanları yönlendirme işi yanlış...
Bak aklı evvel sana şunu da söyleyeyim Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde emekli doktorlara bir iyileştirme yapıldı onların emekli maaşı kısmen düzeldi
Yüksek yargı ve Mülki İdare Amirlerinin de maaşları ve emekli maaşı düzeldi.
Senin başında ki il emniyet müdürünün emekli maaşına memurlar.net robot dan bi bak bakayım...
Emekli maaş işi kimse babasının parasını dağılmıyor. Kök maaş işi bir gerizekalının buluşu. Emekli maaş bir sosyal yardım değildir.
Zamanın da yaptığın iş ve mesleğin devlet nazarında senin ödediğin bedel hem zeka hem beden olarak karşılığı olan maaşından kesilen prime göre belirlenir.
Ben polis emeklisi olarak ayda kesilen primlerime göre son güncel değeri aylık 20 bin tl. 3 yıldır bu para benden kesiliyor. Ben bunu Cimer de yazdım. Bayrak direğinin olduğu yerde namluların karşısında uzun namlulu suikast silahı ile hedef olunabilecek bölgede çalıştım. Hatta polis emeklisine 2006 yılında verilmiş olan yüz tl ekstra ücret şuan da yüz tl olarak devam ediyor... Ve kesilen primlere göre maaşımı verin. Kimseden lutüf veya ekstra bir şey istemiyorum dedim. Sgk kurullarda değerlendirilecek yazmış. Ha bu arada biz dragon ile ilçe içinde evimize gidip geliyorduk. 17 saati aşan mesaailerimiz oluyordu. Yağmur gibi mermi sesini de tanırım...
Algı vs ile insanları yönlendirme işi yanlış...
Bak aklı evvel sana şunu da söyleyeyim Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık döneminde emekli doktorlara bir iyileştirme yapıldı onların emekli maaşı kısmen düzeldi
Yüksek yargı ve Mülki İdare Amirlerinin de maaşları ve emekli maaşı düzeldi.
Senin başında ki il emniyet müdürünün emekli maaşına memurlar.net robot dan bi bak bakayım...
Emekli maaş işi kimse babasının parasını dağılmıyor. Kök maaş işi bir gerizekalının buluşu. Emekli maaş bir sosyal yardım değildir.
Zamanın da yaptığın iş ve mesleğin devlet nazarında senin ödediğin bedel hem zeka hem beden olarak karşılığı olan maaşından kesilen prime göre belirlenir.