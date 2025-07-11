Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


11 Temmuz 2025 11:19
Dayıların emekli maaşı 40500

Yıpranmayla birlikte 40 yıl hizmet süresi olan bir dayının 40500 lira emekli maaşı 1.6 milyon tazminatı olmuş. 70-80 arası nesil en şanslı nesil gerçekten


Yigido155
Aday Memur
11 Temmuz 2025 11:40

Bu meslekte 40 yıl çalışan emekli olursa zaten çok maaş alamaz polisin ölüm yaşı çalışma şartları belli sen yaşarken maaşını düşün yaşlı hasta olunca değil

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