Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2025 11:23
Havuz tayinleri hakkında

merhaba arkadaşlar. öncelikle tayini çıkan arkadaşlar hakkımızda hayırlı olur insallah. benimde tayinim istediğim yere çıktı şükürler olsun. çocuğun okul durumu ev kiraları falan gideceğim yerde oldukça uzak git gel yapmak istemiyorum. tebliğlerin ne zaman geleceği hakkında bilgisi olan var mı bunu sormak istiyorum. yada ben izinde iken tebliğ gelse gelip fiziki almam gerekiyor mu bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa çok sevinirim.


E.Kayı Han
Editor
11 Temmuz 2025 11:32

Tebliğler dün komisyonlara ulaştı.


katip1988
Daire Başkanı
11 Temmuz 2025 11:33

heyecanlanma hepsi olur. akışına birak

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