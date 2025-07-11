Üniversite ve Belediye Personelinin Nakil Mağduriyeti Hakkında

Üniversite ve belediyelerde görev yapan kamu personelinin nakil talepleri ne yazık ki büyük bir sistem sorunu haline gelmiştir. Bu iki kurumun özerk yapısı nedeniyle, tayin ve nakil işlemleri merkezi bir sistemle değil, tamamen rektörlerin veya belediye başkanlarının inisiyatifine bırakılmış durumdadır.

Bugün üniversite ya da belediyede memur kadrosunda göreve başlayan bir personel, başka bir kuruma geçiş yapabilmek için önce 4 yıl görev süresini doldurmak zorundadır. Bu sürenin ardından nakil için:

Gelmek istediği kurumun atama onayı,

Hali hazırda çalıştığı kurumun muvafakati gerekmektedir.

Ancak kurumların %90?ı bu talepleri reddetmektedir. Sosyal, ekonomik, sağlık, psikolojik veya ailevi sebepler gösterilse dahi, 657 sayılı Kanun?a tabi memurların bu hakları fiilen kullanılamamaktadır.

Üniversiteler taleplere muvafakat vermezken, belediyeler liyakat ve hizmet yılına değil, torpil ve siyasi bağlantılara göre personel alımı yapmaktadır. Devlet memuru, hakkı olan tayin işlemleri için siyasilerin kapısında gezmek zorunda kalmakta, adeta dilenci konumuna düşürülmektedir.

YÖK, Belediyeler Birliği ve ilgili bakanlıklar arasında ortak protokol ve merkezi bir tayin sistemi bulunmadığı için personel yıllarca mağdur edilmekte; eşinden, çocuğundan, ailesinden uzak yaşamak zorunda kalmaktadır.

2025 yılında duyurulan üniversitelerin toplu sözleşmesinde sadece hemşire ve bazı BT personelini kapsayarak diğer tüm kadroları dışarda bırakmıştır. Oysa nakil hakkı kanunen tüm memurlar için eşit şekilde tanınmalıdır:

Şoför, teknisyen, tekniker, mühendis, güvenlik, temizlik, memur, şef gibi kadrolarda görev yapanlar sistem dışı bırakılmıştır.

Becayiş (karşılıklı yer değişikliği) hakkı var gibi görünse de pratikte işlemez durumdadır.

Üniversite ve belediyeler arasında ciddi maaş farklılıkları mevcuttur. ?Eşit işe eşit ücret? ilkesi uygulanmamakta, kurum değişikliği talebinde bulunan personel adeta cezalandırılmaktadır.