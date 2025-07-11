KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 12:29
merkezi atama 4001 pozisyonları
alım sayısı iç açıcı değil başvuru yapacak olanlar var mı? 4001 kaçla kapatır bu alımda

seyffff
Aday Memur
11 Temmuz 2025 13:12
91 - 92 nin altına düşeceğini sanmıyorum

Diotima01
Aday Memur
11 Temmuz 2025 13:18
Ben de aynı şekilde düşünüyorum yine de 89 la başvuracağım
seyffff, 2 saat önce
91 - 92 nin altına düşeceğini sanmıyorum

Rumeysa.23
Aday Memur
11 Temmuz 2025 13:42

4001e atandıktan sonra sağlık bakanlığına tercih verilebiliyor mu kendi mesleğinden


Diotima01
Aday Memur
11 Temmuz 2025 13:43
Onu tam olarak bilmiyorum bazıları verilir diyor bazıları ceza yersin
Rumeysa.23, 2 saat önce

4001e atandıktan sonra sağlık bakanlığına tercih verilebiliyor mu kendi mesleğinden

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