Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


11 Temmuz 2025 12:38
Zam var mı yok mu ?

Evet duyum alan arkadaşlar. İmza da diyen arkadaşlar nerdesiniz? 20 bin den en son 9 bin diyordunuz. Bu da mı eylül ekime kaldı ?


serserigonlum06
Aday Memur
11 Temmuz 2025 12:49
Eylül ekim deniliyor şaka gibi maksat x de etkinliklerin azalması gündem olmaya devam

Redsf18
Aday Memur
11 Temmuz 2025 13:04

Bu işler duyumlar ile olacak işler değil biri birinden duyduğunu birinci elden duymuş gibi yazıyor ve yayılıyor tek bi gerçek var etkinlikler sayesinde Cüneyt Özdemir?in de desteği ile bürokrasi de sesimizi az da olsa duyurduk bu bile yüzdesel anlamda olumlu bir gelişme oldu hepimiz için. Bilmeyenlerde öğrenmiş oldu. Devam edilecek eylül ekim kasım ne ise promosyon ve özlük hakkı için elimizden geleni yapacağız. Alamasakta düzen aynı devam etse de uğraşmadık demeyeceğiz

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