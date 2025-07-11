KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 12:45
2025/1 4611/4619 elektrik elektronik mühendisleri burda mı?

Arkadaşlar merhaba baktığım kadarıyla 172 kadro verilmiş bu alımda branşta kaç sıralamaya kadar düşebilir? ben 1000 lerdeyim puan 83 beklentim yok gelmez bana.

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