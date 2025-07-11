adli tatil

şimdi baktım kanundan bir ilde tek bir idare mahkemesi var ise o yer idari tatile girmiyor örneğin Ankara da hem idare hem bim sayı olarak fazla bunlar giriyor ama Yozgat girmiyor tek olduğu için doğru mu ?

şimdi baktım kanundan bir ilde tek bir idare mahkemesi var ise o yer idari tatile girmiyor örneğin Ankara da hem idare hem bim sayı olarak fazla bunlar giriyor ama Yozgat girmiyor tek olduğu için doğru mu ?