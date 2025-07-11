Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2025 12:57
adli tatil
şimdi baktım kanundan bir ilde tek bir idare mahkemesi var ise o yer idari tatile girmiyor örneğin Ankara da hem idare hem bim sayı olarak fazla bunlar giriyor ama Yozgat girmiyor tek olduğu için doğru mu ?

Metin.ger
Aday Memur
11 Temmuz 2025 13:00
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61. maddesine göre, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermemektedir.
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