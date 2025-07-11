Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2025 13:18
ALES GÖREVLİ ÜCRETİ
ücreti yatan var mı arkadaşlar cuma oldu hala ses yok

muallim_34
Genel Müdür
11 Temmuz 2025 13:58

Ne kadar artırsak diye dusunuyorlardir

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