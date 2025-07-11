Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : Lanet


11 Temmuz 2025 13:36
merkezi atama sonra sb tercih verme

merkezi atamada sözleşmeli büro personeli olarak atansak daha sonra sağlık bakanlığına tercih verebiliyor muyuz kendi mesleğimizle

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