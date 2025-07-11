Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2025 13:57
Bam tayini

Bölge adliye mahkemesine mazeret ile tayin talebinde bulunmak istiyorum. İsteyecek olduğum bölgede Herhangi bir aile/adres bağlantım bulunmuyor. Mazeret dilekçesine ne yazabilirim?


Kalemimm
Aday Memur
11 Temmuz 2025 14:11

Komisyon adliyesinde zabıt katibiyim bamda çalışmıyorum bu arada

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