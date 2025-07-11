Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


11 Temmuz 2025 14:12
Gerek var mı?
Şuan hastanede yoğun bakımda sağlık teknikeri olarak çalışıyorum ve ortalama maaşım 75k seneye önlisans sınavına girmek istiyorum DHMİ elektronik teknikeri için puan benim için sıkıntı değil ( not memlekette çalışmıyorum)

Kpsbirincisi
Genel Müdür
11 Temmuz 2025 14:15

Sıkıntı şu ki alım yok.


since2024
Aday Memur
11 Temmuz 2025 14:18
her türlü geçsen daha iyi olur

mahmuttekin21
Aday Memur
11 Temmuz 2025 14:20
ama bu kesin mi
Kpsbirincisi, 1 saat önce

Sıkıntı şu ki alım yok.


mahmuttekin21
Aday Memur
11 Temmuz 2025 14:39
DHMİ hakkında bilginiz var mı az çok özetleyebilir misiniz
since2024, 1 saat önce
her türlü geçsen daha iyi olur

since2024
Aday Memur
11 Temmuz 2025 14:40
100 liradan fazla alırsın
mahmuttekin21, 47 dk. önce
DHMİ hakkında bilginiz var mı az çok özetleyebilir misiniz

mahmuttekin21
Aday Memur
11 Temmuz 2025 14:42
peki elektronik teknikeri çok yoğun olarak çalışır mı
since2024, 46 dk. önce
100 liradan fazla alırsın
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