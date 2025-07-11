Gerek var mı?

Şuan hastanede yoğun bakımda sağlık teknikeri olarak çalışıyorum ve ortalama maaşım 75k seneye önlisans sınavına girmek istiyorum DHMİ elektronik teknikeri için puan benim için sıkıntı değil ( not memlekette çalışmıyorum)

Şuan hastanede yoğun bakımda sağlık teknikeri olarak çalışıyorum ve ortalama maaşım 75k seneye önlisans sınavına girmek istiyorum DHMİ elektronik teknikeri için puan benim için sıkıntı değil ( not memlekette çalışmıyorum)