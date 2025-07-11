Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 14:22
Geçmişte Yaptığım Yasa Dışı Bahis Ve Güvenlik Soruşturması, Arşiv Soruşturması

Herkese merhaba. Ben zamanında büyük bi hata yaparak yasa dışı bahise bulaştım. Ama Allah'a Şükür Bıraktım Ve Hiç Ceza Almadım. Adıma Açılmış Dava Kaydı Bile Yok.

Bir Kamu Kuruluşuna başvurdum ve olumlu sonuçlandı. Mülakata girdim kazandım. Şimdi İse Güvenlik Ve Arşiv Soruşturmasına Giricem. Tek korkum şu.

Güvenlik Ve Arşiv Soruşturmasında Yasa dışı bahis olumsuz etkiler mi? E-Devlet Üzerinde Vergi Borcum Vs Bulunmamakta. (Yok)


pekgozenes
Aday Memur
11 Temmuz 2025 14:45

Kendi kendini ihbar ediyorsun şuna farkında mısın :)

Toplam 1 mesaj

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