Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2025 14:29
Güvenlik Soruşturması Ve Arşiv Soruşturması

Herkese merhaba. Ben zamanında büyük bi hata yaparak yasa dışı bahise bulaştım. Ama Allah'a Şükür Bıraktım Ve Hiç Ceza Almadım. Adıma Açılmış Dava Kaydı Bile Yok.

Bir Kamu Kuruluşuna başvurdum ve olumlu sonuçlandı. Mülakata girdim kazandım. Şimdi İse Güvenlik Ve Arşiv Soruşturmasına Giricem. Tek korkum şu.

Güvenlik Ve Arşiv Soruşturmasında Yasa dışı bahis olumsuz etkiler mi? E-Devlet Üzerinde Vergi Borcum Vs Bulunmamakta. (Yok)


m.r_f
Şube Müdürü
11 Temmuz 2025 15:24

Merhaba, öncelikle hayırlı olsun. Şimdi bu soruya cevap verebilmek için detayları bilmek gerek. Hangi kurumda hangi göreve atandınız? Bahis konusunda soruşturma açıldı mı? Polis tutanaklarında mı kaldı mevzu yoksa mahkemeye gidildi de hagb mı aldınız? "Adıma açılmış dava yok" demişsiniz ama ortada bir suç varsa ve yasal işlem yapıldıysa nasıl savcılık sizi mahkemeye sevk etmedi gib gibi. Bu konularda biraz daha açık olursanız cevaplamaya çalışabiliriz. Çünkü atandığınız kurum ve görev doğrudan sorunun cevabını etkiliyor.

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