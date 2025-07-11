KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 14:45
Devlet demiryolları vardiya sistemi

Merhaba arkadaşlar. Devlet demiryolları mühendis alımında özel koşullarda vardiya sistemi var. Ayrıntısını bilenler açıklayabilir mi rica etsem?

Çok Yazılan Konular

2025/1 Merkezi Alım İİBF Kaça Düşer?kit sözleşmeli personel 3+1 mi ?Merkezi Alım İle 400133 Yaştan Sonra KPSSDevlet malzeme ofisi mi? tcdd mi ?Kastamonu il ozel idare maden mühendisi alimi6225 bilgisayar işletmenliği kodu hakkında2025/1 avukat alım sayısıHer kadrolu olarak atanan aday memurluk yapıyor mu?

Sözlük

Yemeği fazla kaçırmak 1 kanun yararına temyiz 1 kötülük 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 2 hayatı sessize almak 1 şu an çalan şarkı 7 fazla iyi niyetli olmak 1 salatalıkla güzelleşmeye çalışmak 1 en güzel şarkıların en güzel kısımları 2 Bugün olanlar 3

Son Haberler

BIST 100 Endeksi Yükselişle 10.413,37 Puana Ulaştıİran'ın kuzeyindeki havalimanı yabancı uçuşlara açıldıAnkara Valiliği uyardı: Sıcaklık 38 dereceye ulaşacakBorsada bugünkü işlemlerin takası 16 Temmuz'da yapılacakMalatya'da Trafik Kazası: İki Hemşire Hayatını Kaybetti

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı