Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


11 Temmuz 2025 15:19
Harcırah Ödenekleri

Bu ödenekler ilçe memlere göre değişiyor.Ödeneği yatan ilçe memler paylaşsın lütfen.


bahçesaray
Şef
11 Temmuz 2025 15:21
istenmesi lazım ilk önce
Toplam 1 mesaj

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