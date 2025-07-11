Dilimleme hk.

Merhaba,

Aklımda bir soru var sizin deneyiminize başvurmak istiyorum. Etik Kuruldan bir araştırma için izin almıştım. Araştırma başlığı "X ve Y'nin Z Üzerindeki Yordayıcı Etkisi" başlığını taşıyor. Benzer bir örnek için şöyle düşünebiliriz (bu örneği uyduruyorum); "bilinçli farkındalık ve duygu düzenlemenin öfke kontrolü üzerindeki etkisi". (Şimdi burada x ile y arasında elbette mantıksal bir ilişki var ama mutlak değil. Başka bir şey de koysak bir bağlantı bulunabilir öfke üzerindeki etkisi bağlamında. Çalışmada da böyle)

Etik Kurul'a başvuru yaparken iki ayrı hipotez seti bildirdim. Yani "X'in Z üzerindeki etkisi" ve "Y'nin Z üzerindeki etkisi" için ayrı ayrı hipotez setleri bildirdim. Yani araştırmada iki alt set olmasını amaçladım.

Çalışmada bir 'bilgi toplama formu (demografik bilgiler vb.)' ve 3 ölçek kullandım (a, b, ve c ölçekleri diyelim).

A ölçeği direkt X konusunu ölçümlüyor. B ölçeği direkt Y konusunu ölçümlüyor. C ölçeği direkt Z konusunu ölçümlüyor.

550 kişi ile araştırmayı tamamladım. Şimdi;

"X'in Z üzerindeki etkisi" için yazdığım hipotezleri çalışmak üzere bilgi toplama formunu, A ölçeğini ve C ölçeğini kullanıyorum.

"Y'nin Z üzerindeki etkisi" için yazdığım hipotezleri çalışmak üzere bilgi toplama formunu, B ölçeğini ve C ölçeğini kullanıyorum. (C mecburen ortak bir ölçek olacak).

Değişken ve hipotezler farklı olduğu için elbette iki makale de birbirinden farklı iki şeyi tartışıyor. Makalelerin araştırma soruları ile sonuçları birbirinden tamamen farklı. Çünkü farklı bir ölçek var. Ancak üzerinde çalışılan örneklem aynı. Ayrıca bir genişletme çabasına girmeden araştırmadan hipotezleri ve tartışmasıyla gerçekten tam olarak iki makale çıkıyor. Aynı hipotezleri kadınlar ve erkekler için ikiye bölmekle burada olan aynı şey olmamalı.

Burada dilimleme oluşur mu? Siz ne düşünüyorsunuz?

Herkese teşekkür ederim.