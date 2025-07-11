Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


11 Temmuz 2025 16:14
Kadro Dereceside Yükselir Mi? | Yeşil Pasaport Hakkı

&#128073;&#65039; Hizmetli unvanında görev yaparken kadro derecem 7, emekliliğe esas derecem ise 8/1 idi.

&#128073;&#65039; Unvan değişikliği sınavını kazanarak programcı kadrosuna atandım.

&#11088; Bu atamayla birlikte kadro derecem 5 oldu ancak emekliliğe esas derecem hâlâ 8/1 görünüyor.

Bildiğim kadarıyla yeşil pasaport alabilmek için kadro derecesi 3 olması gerekiyor.

Bu durumda:

1&#65039;&#8419; Kadro derecem ilerler mi, yoksa sabit mi kalır?

&#128073;&#65039;Yani örneğin 6 yıl sonra kadro derecem 3 olur mu?

2&#65039;&#8419; Hangi yıl yeşil pasaport hakkı kazanırım?


haribu
Aday Memur
11 Temmuz 2025 16:15

&#8594; Hizmetli unvanında görev yaparken kadro derecem 7, emekliliğe esas derecem ise 8/1 idi.

&#8594; Unvan değişikliği sınavını kazanarak programcı kadrosuna atandım.

* Bu atamayla birlikte kadro derecem 5 oldu ancak emekliliğe esas derecem hâlâ 8/1 görünüyor.

Bildiğim kadarıyla yeşil pasaport alabilmek için kadro derecesi 3 olması gerekiyor.

Bu durumda:

1. Kadro derecem ilerler mi, yoksa sabit mi kalır?

&#8594; Yani örneğin 6 yıl sonra kadro derecem 3 olur mu?

2. Hangi yıl yeşil pasaport hakkı kazanırım?


haribu
Aday Memur
11 Temmuz 2025 16:17

Yazı bozuk çıktı tekrar yazıyorum.

Hizmetli unvanında görev yaparken kadro derecem 7, emekliliğe esas derecem ise 8/1 idi.

Unvan değişikliği sınavını kazanarak programcı kadrosuna atandım.

Bu atamayla birlikte kadro derecem 5 oldu ancak emekliliğe esas derecem hâlâ 8/1 görünüyor.

Bildiğim kadarıyla yeşil pasaport alabilmek için kadro derecesi 3 olması gerekiyor.

Bu durumda:

1. Kadro derecem ilerler mi, yoksa sabit mi kalır?

-Yani örneğin 6 yıl sonra kadro derecem 3 olur mu?

2. Hangi yıl yeşil pasaport hakkı kazanırım?

haribu, 2 saat önce

&#8594; Hizmetli unvanında görev yaparken kadro derecem 7, emekliliğe esas derecem ise 8/1 idi.

&#8594; Unvan değişikliği sınavını kazanarak programcı kadrosuna atandım.

* Bu atamayla birlikte kadro derecem 5 oldu ancak emekliliğe esas derecem hâlâ 8/1 görünüyor.

Bildiğim kadarıyla yeşil pasaport alabilmek için kadro derecesi 3 olması gerekiyor.

Bu durumda:

1. Kadro derecem ilerler mi, yoksa sabit mi kalır?

&#8594; Yani örneğin 6 yıl sonra kadro derecem 3 olur mu?

2. Hangi yıl yeşil pasaport hakkı kazanırım?


atakanyurt
Aday Memur
11 Temmuz 2025 16:17

Hayır hocam kadro derecesi ve emekliliğe esasınız aynı anda yükselmez. kadrolardan 5. derece boş imiş sizi de oraya atmışlar, yarın sizi 7 veya 8 e de tekrar koyabilirler. daha hızlı almak istiyorsanız bol bol okul bitirin.

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