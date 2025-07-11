KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 16:14
hukuk 82 puan,
merhabalar, bu atama işlerini maalesef çok anlayamıyorum. 82 p3 puanıyla bir umut var mıdır bu alımlarda ? hukuk mezunuyum.

2020av
Aday Memur
11 Temmuz 2025 16:16
avukatlık dışında girebileceğim bi şey var mı diye baktım yokmuş
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