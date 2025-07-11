Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


11 Temmuz 2025 16:16
Nakdi Tazminat Hakkında

Merhabalar görevdeyken trafik kazası geçirdim kaza tutanağında karşı taraf yüzde yüz kusurlu bulundu. Ancak şikayetçi olmadım KYOK geldi. Bu durumda nakdi tazminata başvurabiliyor muyum istenen belgelerde gerekçeli karar istiyor çünkü ama şikayetçi olmadığım için bu belge olmamış oluyor.

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