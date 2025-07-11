Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 16:26
tayın 15 günlük meil izni

selam oturduğu ile tayın olan devlet memuru harcırah alamıyor evini taşımadığı için peki 15 günlük meil iznini kullanabılırmı taşınmadığı için harcırah alamazsın dediler harcırah alamayan 15 günlük iznide kullanamaz kanaatindeyim ama eğer kullanırsa nasıl ve ne şekilde kullanır


saenes74
Genel Müdür
11 Temmuz 2025 16:40

kullanamaz. atama yeri = ikametgah aynı büyükşehir/ belediye sınırları içinde ise teblig tarihini izleyen ilk işgünü. başlar. kullanmak şöyle olur geç tebliğ ederler. gene harcırah yoktur.

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