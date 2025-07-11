Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2025 16:27
Ünvanla Uyumsuz Görev

Arkadaşlar aday memurum, artık canıma tak etti. Mobbing görüyorum, kadrom bilgisayar teknisyeni. Matbaa makineleri, ciltleme, defter basımı gibi işlerim oluyor ama kullanılan makinelerin hepsi eski sürekli bozuluyor anlamıyorum da nesi olduğunu. Aday halimizle diğer aday arkadaş ve ben birimde tek kalıyoruz birkaç ay sonra. Diğer abilerimiz emekli oluyor. Birim değişikliği için dilekçe yazacağız. Örnek dilekçe sunabilir misiniz? Bu yolu deneyen oldu mu


Halkadami89
Şef
11 Temmuz 2025 17:38
Kurum nedir?

depresifpikachu
Aday Memur
11 Temmuz 2025 17:52

Önemi var mı?

Halkadami89, 1 saat önce
Kurum nedir?
Toplam 2 mesaj

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