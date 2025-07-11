Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


11 Temmuz 2025 16:58
TCDD kit sözleşmeli hat bakım onarım memuru var mı

Cümleten hayırlı işler şu anda bir belediye iştirak teşebbüsünde şirket işçisi tekniker olarak çalışmaktayım KPSS 2025 -1 de başvurabileceğim yerler arasında TCDD kit sözleşmeli perosen hat bakım onarım memuru sürveyan var bilgisi olan çalışan var mı şartlar nedir ?

Şimdiden teşekkürler

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