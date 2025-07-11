KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 17:04
MSB Açıklandı
Arkadaşlar sizde durumlar nasıl kazanan var mı? ben yedek 19 dayım

Berat.04
Aday Memur
11 Temmuz 2025 18:22
Arladaşlar aranızdan giren yok muydu sınava?
Toplam 1 mesaj

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Sözlük

rahman 1 en güzel şarkıların en güzel kısımları 2 sigara bırakma hattı 1 gülfeşan pabucu yarım,çık dışarıya oynayalım 11 samet 1 sebepsiz yere gülmek 2 şu an çalan şarkı 4 fazla iyi niyetli olmak 3 Ukde 1 11.07.2025 Terörsüz Türkiye 1

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