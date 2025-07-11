Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


11 Temmuz 2025 17:44
Atama komisyonuna kaldım
merhaba arkadaşlar 2 tane hagb kararı aldım ikiside 1'er yılın altında. benle beraber başvuranların hepsi işe başladı ben komisyona kaldım. komisyon ne zmn toplanır, nasıl bi karar çıkar bilgisi olan var mı? Bu arada iki hagb de aynı kişilerle yaptığım kavgadan ötürü ve karşı taraf 5 yıl ceza aldılar ben ise hagb. ben basit yaralamadan aldım hagbleri

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Danıştay incelemedeTakipsizlik sonrası ceza verilir mi?Öğretim mesleğinden çıkarma cezasıyla ilgili zamanaşımı kanunuÜnvanla Uyumsuz GörevDanıştay karar verildiHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarYargıtay'da dosyası olanlarDisiplin Cezası Nedeniyle Uzman ve Baş Öğretmen Yapılmayan Öğretmenler

Sözlük

Ukde 1 Renjiro 12 kanun yararına temyiz 1 ülkece altın günü yapmak 4 Bugün olanlar 4 11.07.2025 Terörsüz Türkiye 1 şaka yapmayı bilmeyen insan 1 ünik 1 olmak istediğin yerde olmadığını hissetmek 4 en güzel şarkıların en güzel kısımları 2

Son Haberler

Eski milli basketbolcunun ölümüne neden olan sürücüye hapisDepremde kaybettiği babasına söz verdi, LGS'de Türkiye birincisi olduİBB yolsuzluk soruşturmasında 8 şüpheliye tutuklama talebiTerörsüz Türkiye İçin Tarihi Adım: Tüm Gözler TBMM'de!Özel'den 'terörsüz Türkiye' sürecine destek

Editörün Seçimi

Memur yoksul bile olamıyor yaşasın MEMUR SEN ve üyeleri! yoksulluk sınırı 85.135 Liraİşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranı