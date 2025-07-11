Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 18:39
Hizmet puanı düşmüş

Ekip portalda hizmet puanım bir miktar düşmüş. E devlette ise düşmemiş hali var. Neden olduğunu bilen var mı? Hangisi soğrudur

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