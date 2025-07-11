KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 18:41
6225 bilgisayar işletmenliği kodu hakkında

şimdi ünideyken lisans eğitimimde bilgisayar uygulamaları dersi aldım 1. sınıfta ve geçtim bunlar yeterli oluyor mu kesin arkadaşlar bu nitelik kodunu karşılamak için? bu yüzden sıkıntı yaşayan oldu mu daha önce kurum transkript belgesinde bu dersin olmasını kabul ediyor mu?

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