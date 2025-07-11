Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


11 Temmuz 2025 18:49
Burslu olarak kazanılan özel lise için tayin olur mu

Farklı bir ildeki özel liseyi burslu olarak kazanan kızım için atama isteyebilirmiyim tayin olur mu


Feritdemir0133
Memur
11 Temmuz 2025 19:19

Şansını dene ve ankara Egm personel daire başkanlığını ara sor

Toplam 1 mesaj

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