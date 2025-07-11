Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


11 Temmuz 2025 19:12
Kadrolu Hemşirelikten Sözleşmeli Hemşireliğe Geçiş

Arkadaşlar selam. Ben bir devlet hastanesinde kadrolu hemşire olarak çalışıyorum. Yeni dönemde kpss ye girip ceza yemeden sözleşmeli hemşireliğe başvurabilir miyim ? Kadrodan istifa edince hiç beklemeksizin geçmek istiyorum mümkün mü ??


Anginapektoriss
Aday Memur
11 Temmuz 2025 20:33
mümkün. usulüne uygun istifa sonrası cuma ilişik kesip pazartesi yeni yerinize başlayabilirsiniz
Toplam 1 mesaj

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